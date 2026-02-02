Volg Hart van Nederland
Wéér huizen ontruimd na vondst wapens en explosieven in 's-Heerenberg

Crime

Vandaag, 12:07

De politie gaat maandag verder met het onderzoek in een woning aan de Krokusstraat waar zondag wapens en mogelijke explosieven zijn aangetroffen. Opnieuw zijn er meerdere omliggende huizen tijdelijk ontruimd, dat meldt de politie.

Zondag gebeurde dat ook al. Toen moesten vijftien woningen in de buurt halsoverkop worden verlaten. De bewoners mochten later die avond weer terug naar huis. Voor een deel van hen is dat maar van korte duur geweest.

Bewoners weer de deur uit

Een aantal omwonenden moet maandagochtend opnieuw elders onderdak zoeken, omdat de politie het onderzoek voortzet. Hoe lang het onderzoek precies gaat duren, is nog niet duidelijk. Ook is niet bekend om hoeveel woningen het dit keer precies gaat.

De politie wil geen risico nemen en heeft de omgeving afgezet. Specialisten doen onderzoek in en rond de woning waar de spullen zijn gevonden.

Bewoner vast na vondst

In de woning is zondag een 49-jarige man aangehouden. Hij is de bewoner van het pand en zit nog vast. De politie onderzoekt wat voor wapens en mogelijke explosieven er precies zijn aangetroffen en wat de man daarmee van plan was.

De Krokusstraat ligt in een rustige woonwijk in het Achterhoekse stadje. De vondst zorgt voor veel onrust onder buurtbewoners, die twee dagen op rij hun huis moeten verlaten.

Door ANP

