15 woningen in 's-Heerenberg ontruimd na vondst wapens en explosief materiaal

Crime

Vandaag, 19:31

In het Gelderse 's-Heerenberg zijn zondag vijftien woningen ontruimd nadat de politie in een woning aan de Krokusstraat wapens en mogelijk explosief materiaal aantrof. Dat meldt de politie. Uit voorzorg werd de omgeving ruim afgezet en werden omwonenden tijdelijk uit hun huis gehaald.

De vondst werd gedaan in een woning waar een 49-jarige man woont. Hij is door de politie aangehouden. Vanwege het mogelijke gevaar werd direct de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld om onderzoek te doen naar de aangetroffen spullen.

Grote inzet hulpdiensten

Naast de EOD kwamen ook meerdere politie-eenheden en twee ambulances ter plaatse. De straat werd afgesloten en hulpdiensten waren geruime tijd bezig om de situatie veilig te stellen. Volgens de politie gebeurde de ontruiming uit voorzorg, om geen risico te nemen voor omwonenden.

Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners van de omliggende woningen moesten hun huis tijdelijk verlaten en werden op afstand gehouden zolang het onderzoek liep.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

