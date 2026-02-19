Onderschept pakket leidt tot massale wapencollectie van 17-jarige Amsterdammer

Een 17-jarige jongen uit Amsterdam is woensdag aangehouden voor verboden wapenbezit. De douane op Schiphol vond een verdacht pakket, waarin al snel verboden wapens bleken te zitten.

Wat begint met een verdacht pakket op Schiphol, eindigt in een grote wapenvondst. De douane onderschepte het pakket. Daarin bleken verboden wapens te zitten. "Dankzij de naam en het adres op het pakket, is het al snel duidelijk voor wie deze bestemd is", meldt de politie. De zaak werd overgenomen van de douane, waarna de politie een onderzoek startte.

Bij een doorzoeking van de woning werden in totaal 400 wapens aangetroffen, waaronder boksbeugels, pepperspray en stroomstootwapens, meldt de politie.

Een 17-jarige jongen uit Amsterdam is aangehouden. Hij wordt verdacht van het bezit van verboden wapens.