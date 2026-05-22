Vrouw (48) gepakt met 600.000 illegale sigaretten op snelweg A4

De politie heeft dinsdag op de A4 bij het Zuid-Hollandse Den Hoorn ongeveer 600.000 sigaretten aangetroffen in een voertuig tijdens een transportcontrole. De zaak is overgedragen aan de fiscale opsporingsdienst FIOD. Een 48-jarige vrouw uit Den Haag wordt verdacht in de zaak.

Justitie verdenkt haar ervan de sigaretten voorhanden te hebben gehad zonder dat daar accijns over was betaald. Daardoor zou de Staat volgens justitie ruim 240.000 euro zijn misgelopen.

Het gaat vermoedelijk om Bulgaarse sigaretten. In de woning van de vrouw trof de politie daarnaast nog bijna 20.000 sigaretten aan.

