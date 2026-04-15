Politie treft honderdduizenden sigaretten aan in busje in Overijssel

De politie heeft honderdduizenden vermoedelijk illegale sigaretten aangetroffen in een busje in het Overijsselse dorp Gramsbergen. In een woning is ook een grote hoeveelheid sigaretten gevonden. De bewoner is aangehouden, zo meldt de politie.

De afgelopen tijd heeft de politie meerdere alarmerende meldingen binnengekregen over een verdacht busje, waarin op vreemde tijdstippen spullen werden in- en uitgeladen. Na deze aanwijzingen besloten agenten de bus zondagavond te controleren. Het verdere onderzoek leidde uiteindelijk naar een woning. De verdachte is aangehouden op verdenking van het bezit van en de handel in illegale sigaretten, waarvoor accijns betaald moet worden.

De zaak is door de politie overgedragen aan de douane, die verder onderzoek doet naar de vondst en de verdachte.