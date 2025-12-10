Grote partij sigaretten en waterpijptabak gevonden in berging Enschede

Na een anonieme tip is er tijdens een controle een grote hoeveelheid sigaretten en waterpijptabak aangetroffen in twee bergingen van een appartementencomplex in Enschede. Het gaat om 680.000 illegale sigaretten en 160 kilogram tabak. De overheid zou hierdoor 320.000 euro aan accijns zijn misgelopen.

De Douane heeft onderzoek gedaan in de bergingen en in een bijbehorende woning, waar een contante geldbedrag van 56.000 euro is aangetroffen. Alle gevonden middelen zijn in beslag genomen. De bewoners van het appartement dat is onderzocht zijn aangemerkt als verdachten en worden later verhoord.

De Douane en de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst doen verder onderzoek.