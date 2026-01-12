Sneeuwvrij dak leidt politie naar hennepkwekerij in Almelo

De sneeuw, of beter gezegd: het gebrek eraan, heeft de politie geleid naar een hennepkwekerij in Almelo. Het sneeuwvrije dak van een woning aan De Gors zorgde voor argwaan en leidde tot meerdere anonieme meldingen. Ook in Zeeland ging de politie een pand met een onbesneeuwd dak binnen. Daar werden drugs gevonden.

Hennepkwekerijen geven veel warmte af, waardoor ze makkelijker zijn op te sporen als er sneeuw ligt. Naar aanleiding van de meldingen in Almelo startte de politie een onderzoek. Agenten gingen maandagochtend de woning binnen en troffen daar een hennepkwekerij aan met driehonderd planten. De kwekerij is geruimd en de bewoner is aangehouden voor verhoor.

Niet altijd drugs bij dak zonder sneeuw

Ook in een niet nader bekendgemaakte plaats in Zeeland ging de politie een pand met een sneeuwvrij dak binnen. Volgens een woordvoerder was daar geen kwekerij, maar werden wel 'drugs of resten van drugs' gevonden. Meer informatie wil hij niet geven, "omdat het onderzoek nog loopt".

De politie Den Haag kreeg vorige week eveneens meerdere meldingen over sneeuwvrije daken. Die hebben volgens een woordvoerster niet geleid tot de vondst van hennepkwekerijen. Wel zegt de politie blij te zijn met de meldingen.

Een woordvoerster van de politie Noord-Nederland erkent dat een dak zonder sneeuw opvalt, maar benadrukt dat agenten niet zomaar een woning kunnen binnengaan. "Er kunnen ook andere verklaringen zijn waarom er geen sneeuw op een dak ligt." Als er meer signalen zijn van illegale activiteiten, kan de politie aanvullend onderzoek doen. "Op dit moment zijn er geen situaties bekend waarin een onbesneeuwd dak de afgelopen dagen heeft geleid tot de vondst van een kwekerij", zegt de woordvoerster over de regio's Groningen, Friesland en Drenthe.