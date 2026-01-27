Politie valt horecapand binnen na signalen van illegale gokpraktijken: 21 aanhoudingen

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag samen met de Kansspelautoriteit een inval gedaan bij een horecabedrijf aan de Lange Wal in Arnhem. Daarbij zijn twintig mannen en één vrouw aangehouden. De actie was gericht op mogelijke overtreding van de wet op de kansspelen.

De politie kreeg eerder meerdere signalen dat er in het pand mogelijk illegaal werd gegokt. Bij de doorzoeking van het gebouw, ook in de kelder, zijn spullen gevonden die kunnen wijzen op illegale gokactiviteiten. Ook is een groot bedrag aan contant geld in beslag genomen. Auto's en het pand zijn gecontroleerd.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Twee verdachten nog vast

Negentien aangehouden personen zijn na onderzoek weer vrijgelaten. Zij worden verdacht van deelname aan illegale gokactiviteiten. Een 38-jarige vrouw en een 59-jarige man uit Arnhem zitten nog vast. Zij worden verdacht van het organiseren van illegale gokactiviteiten.

Tijdens de actie is per ongeluk ook een deur geforceerd van een naastgelegen stomerij. Volgens de politie heeft deze zaak niets met de inval te maken.