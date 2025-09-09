Twee vrouwen aangehouden voor bekladding CIDI-gebouw

De politie heeft dinsdagochtend twee vrouwen aangehouden in verband met de bekladding van het gebouw van het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) in Den Haag op 7 augustus. Het gaat om een 62-jarige vrouw uit Nijmegen en een 67-jarige vrouw uit Hilversum. Zij zouden die middag rond 14.00 uur meel en ketchup tegen het pand hebben gegooid, terwijl ze gezichtsbedekking droegen.

Een deel van de actie werd vastgelegd op video. Op de beelden zijn twee personen te zien die vloeistoffen tegen het gebouw gooien en vervolgens op de fiets vertrekken. Het CIDI deelde de video op X en deed aangifte.

De twee verdachten kwamen tijdens het politieonderzoek in beeld, zijn verhoord en daarna weer vrijgelaten. Ze krijgen binnenkort een dagvaarding van het Openbaar Ministerie.

ANP