Opnieuw aanhoudingen na geweld tegen agenten tijdens jaarwisseling Den Haag

Twee mannen van 20 en 21 jaar uit Den Haag zijn dinsdagochtend opgepakt in het onderzoek naar het geweld tegen agenten tijdens de jaarwisseling op de Maarsbergenstraat in Den Haag. In februari hield de politie al twee andere verdachten aan: mannen van 18 en 22 jaar uit Wassenaar en Den Haag.

De politie sluit niet uit dat er later meer aanhoudingen volgen. Dankzij camera's in de omgeving zijn beelden van meerdere verdachten, meldt de politie.

Bekogeld met zwaar vuurwerk

Rond 00.15 uur gingen agenten tijdens oud en nieuw naar de Maarsbergenstraat in de Haagse wijk Leyenburg, nadat een openbare-ordecamera daar onbruikbaar was gemaakt. Toen de agenten arriveerden, werden zij bekogeld met onder meer zwaar vuurwerk en stenen. Meerdere agenten raakten gewond en hebben aangifte gedaan.

Tijdens de jaarwisseling werden hulpverleners meerdere malen bekogeld met vuurwerk, zo ook in Leidschendam: