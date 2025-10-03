Terug

Man rijdt met deelscooter over snelweg A12 bij Den Haag

Crime

Vandaag, 16:29

Een bestuurder van een deelscooter is vrijdag van de snelweg A12 bij Den Haag geplukt. Hij kreeg een fikse bekeuring.

De man reed met zijn voertuig over de Utrechtsebaan, zelfs bijna tot aan het knooppunt van de A12 met de A4. Agenten wisten hem daarvoor, samen met de marechaussee, veilig aan de kant te zetten.

De deelscooter is door een berger van de weg gehaald. Voor de operatie moest tijdelijk één rijstrook worden afgesloten voor het verkeer.

