Met 129 km/uur langs wegwerkzaamheden: bestuurder is rijbewijs kwijt

Verkeer

Vandaag, 10:20

Een automobilist heeft donderdagnacht zijn rijbewijs moeten inleveren na een snelheidsovertreding op de A16 bij Breda. Ter hoogte van Prinsenbeek raasde hij met 129 kilometer per uur langs wegwerkzaamheden, terwijl op de matrixborden een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur stond. Daarmee reed hij 59 kilometer per uur harder dan toegestaan, meldt Omroep Brabant.

De verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant heeft ter plekke zijn rijbewijs ingenomen, zoals gebruikelijk bij snelheidsovertredingen van meer dan 50 kilometer per uur op de snelweg. Zeker bij wegwerkzaamheden wordt de maximumsnelheid streng gehandhaafd. Een te hoge snelheid vormt een groot risico voor de wegwerkers en andere weggebruikers, benadrukt de politie.

Matthias van Rijkswaterstaat weet uit ervaring hoe gevaarlijk het werk langs de weg kan zijn:

Wegwerker Matthias werd aangereden tijdens zijn werk
0:49

Wegwerker Matthias werd aangereden tijdens zijn werk

