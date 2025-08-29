Terug

Vreemde vogel gespot: man in kippenpak langs de A2

Vreemde vogel gespot: man in kippenpak langs de A2

Vandaag, 16:00

Het was een opvallend tafereel voor de medewerkers van Rijkswaterstaat vrijdagmiddag: in het gras naast de afrit van de A2 bij Eindhoven stond plotseling een verdwaald ogende man in een kippenpak.

"Carnaval is nog ver weg, maar deze vreemde vogel op de afrit van de A2 bij Lampegat is er al helemaal klaar voor", schrijft Rijkswaterstaat op X. Op de beelden is te zien hoe een man in de berm naast de snelweg staat. Hij draagt een hoofddeksel met iets wat op een kuif lijkt en een shirt met iets wat op veren lijkt.

Het is natuurlijk niet helemaal de bedoeling om daar te staan, benadrukt Rijkswaterstaat. "We zijn toch maar even poolshoogte gaan nemen en de vogel is inmiddels gevlogen." Wat de man daar in het pak deed, is niet bekend.

