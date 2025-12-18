Duizenden lachgascilinders gevonden in Delft, twee mensen aangehouden

Bij een woonwagenkamp aan de Lau Mazirelweg in Delft zijn woensdagavond enkele duizenden lachgascilinders gevonden. Twee mannen van 31 en 32 jaar zijn aangehouden, meldt een politiewoordvoerder.

De politie viel het woonwagenkamp binnen vanwege een "verdachte situatie". De woordvoerder weet niet wat er precies aan de hand was.