Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Duizenden lachgascilinders gevonden in Delft, twee mensen aangehouden

Duizenden lachgascilinders gevonden in Delft, twee mensen aangehouden

Crime

Vandaag, 09:54

Link gekopieerd

Bij een woonwagenkamp aan de Lau Mazirelweg in Delft zijn woensdagavond enkele duizenden lachgascilinders gevonden. Twee mannen van 31 en 32 jaar zijn aangehouden, meldt een politiewoordvoerder.

De politie viel het woonwagenkamp binnen vanwege een "verdachte situatie". De woordvoerder weet niet wat er precies aan de hand was.

Lees ook

Rotterdamse schoonmakers ruimen wekelijks honderden lachgascilinders op
Rotterdamse schoonmakers ruimen wekelijks honderden lachgascilinders op
Standbeeld van lachgas is af: 'Stofzuiger van Rotterdam' met 25.000 patronen onthuld
Standbeeld van lachgas is af: 'Stofzuiger van Rotterdam' met 25.000 patronen onthuld
Politie vindt 144 lachgasflessen, hennep en wurgstokken in woning Gorinchem
Politie vindt 144 lachgasflessen, hennep en wurgstokken in woning Gorinchem
Politie ontdekt ruim 400 lachgastanks in woning van vrouw (25) in Spijkenisse
Politie ontdekt ruim 400 lachgastanks in woning van vrouw (25) in Spijkenisse

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.