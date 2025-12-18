Duizenden lachgascilinders gevonden in Delft, twee mensen aangehouden

Crime
Vandaag, 09:54
Bij een woonwagenkamp aan de Lau Mazirelweg in Delft zijn woensdagavond enkele duizenden lachgascilinders gevonden. Twee mannen van 31 en 32 jaar zijn aangehouden, meldt een politiewoordvoerder.
De politie viel het woonwagenkamp binnen vanwege een "verdachte situatie". De woordvoerder weet niet wat er precies aan de hand was.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.