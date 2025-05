Standbeeld van lachgas is af: 'Stofzuiger van Rotterdam' met 25.000 patronen onthuld

Jarenlang reed Eric Alblas op zijn scootmobiel door Rotterdam-Zuid, met een grijper in de hand en een missie in het hart: zijn stad schoonhouden. Vooral de lachgaspatronen, die hij dagelijks van straat plukte, waren voor hem een doorn in het oog. Zijn toewijding leverde hem de bijnamen als ’lachgasman' en 'stofzuiger van Rotterdam’ op. Dit weekend wordt een standbeeld van hem onthuld in Museum Rotterdam '40 - '45 NU.

Hart van Nederland sprak half april met André Pielage, de kunstenaar van het beeld. Toen was Pielage nog volop bezig met het lassen van het skelet en het bevestigen van de patronen. In de bovenstaande video hoe dat toen ging:

Twee jaar na zijn overlijden krijgt Alblas een passend eerbetoon. Zaterdag wordt een levensgroot beeld van hem onthuld, gemaakt van de lachgaspatronen die hij zelf verzamelde. "Het zijn er zo’n 25.000, allemaal glimmende", zegt kunstenaar André Pielage, die het werk maakte tegen De Telegraaf. "Hij leverde ze me in zakken vol aan."

Beeld: Kirsten van Wijk

Inspiratie voor velen

Het levensgrote kunstwerk toont Alblas zoals velen hem herinneren: in zijn scootmobiel, met grijper en magneet in de aanslag. Hij reed dagelijks zijn ronde langs onder meer de Maashaven en het Noordereiland, plekken waar vaak lachgas werd gebruikt en afval werd achtergelaten. "Hij sprak mensen aan op hun gedrag, gewoon in plat Rotterdams", vertelt Ivo Rodermans van Zwerfie Rotterdam.

Volgens Rodermans begon Alblas zich pas echt op de patronen te richten nadat hij zag hoe iemand erover struikelde. "Dat raakte hem. Hij bedacht toen een slimme manier om ze vanuit zijn scootmobiel op te rapen." Alblas werd zo een inspiratie voor velen. "Wat hij deed, kan iedereen. Maar hij deed het – in zijn situatie – juist waar het moeilijk was."

Beeld: Kirsten van Wijk

Een plek in de stad

Hoewel het beeld eigenlijk thuishoort op straat, is gekozen voor een plek in het museum. "Buiten zou het kunnen worden gesloopt, dan liggen die patronen weer op straat", zegt Pielage. "Maar zo blijft zijn boodschap levend: hou de stad schoon."