De ‘Stofzuiger van Rotterdam’ krijgt eindelijk eerbetoon in museum

Hij was geen admiraal of wereldberoemde voetballer, maar wie in Rotterdam woonde, kende hem vast: Eric Alblas. Misschien beter bekend als de 'lachgasman' of de 'stofzuiger van Rotterdam'. Jarenlang reed hij door de stad in zijn scootmobiel om lachgaspatronen van de straat te rapen. Op 24 mei, precies twee jaar na zijn overlijden, krijgt hij een eigen standbeeld in Museum Rotterdam '40 - '45 NU.

Kunstenaar André Pielage werkt momenteel in zijn atelier aan het kunstwerk. Hij maakt een levensgroot beeld van een tros druiven, opgebouwd uit duizenden lachgaspatronen die Alblas zelf verzamelde. "Het is onmogelijk om Eric erin te herkennen", zegt Pielage. "Het lijkt meer op een soort dik Michelinmannetje, maar door de scootmobiel en zijn spullen herken je hem toch."

Beeldhouwer André Pielage die bezig is met het beeld. Beeld: Hart van Nederland

Van straatrommel tot standbeeld

Eric Alblas raapte in totaal zo'n 120 kilo aan lachgaspatronen op, goed voor zo’n vijfduizend stuks. Niet omdat hij ervoor betaald werd, maar omdat hij zijn stad schoon wilde houden. Voor veel Rotterdammers was hij daardoor een bekend gezicht. "Hij betekende echt iets voor de stad", vertelt kunstenaar Pielage. "Hij kreeg veel reacties van mensen en daar genoot hij van."

De onthulling van het kunstwerk vindt plaats in het Museum Rotterdam '40 - '45 NU, een plek die volgens Pielage perfect past. De scootmobiel in het beeld is gesponsord door het bedrijf Meyra, dat destijds ook Eric zijn scootmobiel leverde. Pielage is nog volop bezig met het lassen van het skelet en het bevestigen van de patronen.