Man opgepakt voor dood postbezorger Atilla (45)

Een 40-jarige man uit Den Haag is opgepakt, omdat hij mogelijk betrokken is bij de dood van de 45-jarige Atilla uit Turkije, meldt de politie dinsdag. De man werd zondagochtend 8 december zwaargewond gevonden in een brandende bestelbus op een parkeerplaats aan de Rijksstraatweg in het Zuid-Hollandse Delfgauw. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

De politie meldde eerder rekening te houden met een misdrijf. Ondanks de aanhouding is het onderzoek naar de dood van de man nog in volle gang. De parkeerplaats waar de brandende bestelbus stond, is volgens de politie een drukbezochte mannenontmoetingsplaats.

Zo zag de plek van het incident eruit:

Hart van Nederland/ANP