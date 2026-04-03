Man ramt politieauto bij achtervolging in Bergschenhoek en vlucht te voet

Bij een achtervolging in het Zuid-Hollandse Bergschenhoek is een 35-jarige man uit Rotterdam op een politieauto gebotst. De politie achtervolgde de automobilist na een melding dat hij een vrouw zou hebben bedreigd. Na de botsing is hij te voet gevlucht en zette de politie een zoektocht in. De man is inmiddels aangehouden, meldt de politie.

De politie kreeg om 07.30 uur een melding van een conflict en een bedreiging. Toen agenten aankwamen, ging de man er met de auto vandoor. Hoe de ruzie is ontstaan, zegt een woordvoerder van de politie niet. De verdachte kende de vrouw wel.

De politie is nog altijd op zoek naar de man.