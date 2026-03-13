Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dashcam toont bizarre achtervolging en crash na verkeersruzie in Deventer

Crime

Vandaag, 16:25

Link gekopieerd

Op de Zutphenseweg in Deventer is vrijdag aan het eind van de ochtend een mogelijke verkeersruzie compleet uit de hand gelopen. Twee automobilisten kregen het met elkaar aan de stok, waarna een botsing volgde. De politie hield één bestuurder aan. Een deel van het tafereel is vastgelegd door een dashcam van een bestuurder die achter de twee voertuigen reed.

Het incident gebeurde rond 11.35 uur. Volgens de politie ontstond het conflict al eerder op de Hanzeweg. Op dashcambeelden van een passerende automobilist is te zien hoe een zwarte en een witte auto daar al met elkaar in conflict raken.

Verkeersruzie loopt uit op handgemeen

De bestuurder van de zwarte auto probeert aan de situatie te ontsnappen en rijdt door rood. De witte auto blijft hem echter achtervolgen en snijdt hem af. Even later botst de witte auto van achteren op de zwarte auto. Door de klap raakt de zwarte auto in een slip, draait 180 graden en komt rechts van de weg in de berm terecht.

Op de beelden is vervolgens te zien hoe de witte auto tussen wachtende auto's bij het verkeerslicht door rijdt. Daarna neemt de bestuurder een aanloop over het gras en rijdt hij vol in de zijkant van de stilstaande zwarte auto.

Aanhouding

Na de botsing springen beide bestuurders uit hun voertuig. De bestuurder van de witte auto rent achter de andere bestuurder aan en vliegt hem aan. De politie heeft de bestuurder van de witte auto ter plaatse kunnen aanhouden. Er wordt onderzocht of er sprake is van opzet, gevaarlijk rijgedrag of dat er iets anders speelt tussen de twee bestuurders. De bestuurder van de zwarte auto raakte niet gewond en wordt ook gehoord in het onderzoek.

Het grasveld is enige tijd afgezet geweest voor sporenonderzoek en beide voertuigen zijn afgesleept voor verder onderzoek. Inmiddels is de weg weer vrij voor het overige verkeer.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.