Dashcam toont bizarre achtervolging en crash na verkeersruzie in Deventer

Op de Zutphenseweg in Deventer is vrijdag aan het eind van de ochtend een mogelijke verkeersruzie compleet uit de hand gelopen. Twee automobilisten kregen het met elkaar aan de stok, waarna een botsing volgde. De politie hield één bestuurder aan. Een deel van het tafereel is vastgelegd door een dashcam van een bestuurder die achter de twee voertuigen reed.

Het incident gebeurde rond 11.35 uur. Volgens de politie ontstond het conflict al eerder op de Hanzeweg. Op dashcambeelden van een passerende automobilist is te zien hoe een zwarte en een witte auto daar al met elkaar in conflict raken.

Verkeersruzie loopt uit op handgemeen

De bestuurder van de zwarte auto probeert aan de situatie te ontsnappen en rijdt door rood. De witte auto blijft hem echter achtervolgen en snijdt hem af. Even later botst de witte auto van achteren op de zwarte auto. Door de klap raakt de zwarte auto in een slip, draait 180 graden en komt rechts van de weg in de berm terecht.

Op de beelden is vervolgens te zien hoe de witte auto tussen wachtende auto's bij het verkeerslicht door rijdt. Daarna neemt de bestuurder een aanloop over het gras en rijdt hij vol in de zijkant van de stilstaande zwarte auto.

Aanhouding

Na de botsing springen beide bestuurders uit hun voertuig. De bestuurder van de witte auto rent achter de andere bestuurder aan en vliegt hem aan. De politie heeft de bestuurder van de witte auto ter plaatse kunnen aanhouden. Er wordt onderzocht of er sprake is van opzet, gevaarlijk rijgedrag of dat er iets anders speelt tussen de twee bestuurders. De bestuurder van de zwarte auto raakte niet gewond en wordt ook gehoord in het onderzoek.

Het grasveld is enige tijd afgezet geweest voor sporenonderzoek en beide voertuigen zijn afgesleept voor verder onderzoek. Inmiddels is de weg weer vrij voor het overige verkeer.