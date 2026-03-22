Politie jaagt 150 km lang op vluchtende bestuurder, man opgepakt in Putte

De politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag in Putte op de grens met België een man aangehouden die daarvoor lange tijd werd achtervolgd. De 21-jarige verdachte was in België al op de vlucht voor de politie. Hij reed bij Weert Nederland binnen en werd ruim 150 kilometer later opgepakt.

De bestuurder probeerde Belgische agenten af te schudden door Nederland binnen te rijden. Via Weert, Eindhoven, Tilburg en Breda reed de man uiteindelijk weer terug naar België. In de Belgische plaats Kapellen reed hij met hoge snelheid door de bebouwde kom en tegen het verkeer in. Agenten probeerden hem met een spijkermat te stoppen, maar zonder succes.

Weer Nederland in

Vervolgens reed de verdachte opnieuw Nederland binnen. In grensdorp Putte kreeg hij een klapband, waarna hij te voet verder vluchtte. Met hulp van een helikopter en politiehonden werd hij uiteindelijk in het bos aangehouden. Meerdere politiediensten maakten op sociale media melding van de achtervolging.

De man wordt overgeleverd aan België, waar hij nog een gevangenisstraf open bleek te hebben staan. In Nederland wordt een proces-verbaal tegen hem opgemaakt voor gevaarlijk rijgedrag.