Ravage na achtervolging waarbij voortvluchtige en politiewagen crashen

Een achtervolging vanuit Oegstgeest is vanavond voor twee voertuigen geëindigd met een crash. Een politiewagen kwam tot stilstand op een rotonde, de auto van de persoon die achtervolgd werd knalde op een takelwagen. Hij is gearresteerd.

Nadat een voertuig rond 19:25 uur een stopteken negeerde op de Willem Einthovenstraat in Oegstgeest werd de achtervolging ingezet door de politie. Tijdens de achtervolging is er een politievoertuig op een rotonde ingereden op de Oranjelaan in Zoeterwoude.

Het voertuig die het stopteken negeerde is verder gereden en vervolgens rond 19:45 op de A4 ter hoogte van Leidschendam op een takelwagen ingereden. Op het moment van de aanrijding zat er geen bestuurder in de takelwagen.

De agenten en de bestuurder van het gevluchte voertuig zijn nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefden niet vervoerd te worden. De bestuurder van het voertuig is aangehouden.