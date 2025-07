'De kinderen kregen opeens te horen dat hun lievelingsmeester was neergestoken'

Helemaal in de war is ze, de oma van een leerling van de basisschool waar woensdag een leraar werd neergestoken. "Mijn kleinzoon had de hoofdrol in de eindmusical waar dit is gebeurd. Wat een mooi feestje had moeten zijn, is afgelopen in een drama", vertelt ze aan Hart van Nederland.

Woensdagavond werd een 53-jarige leerkracht uit Dordrecht neergestoken tijdens de uitvoering van een eindmusical in een cultureel centrum aan de Haven. De musicalvoorstelling, bedoeld als vrolijke afsluiting van het schooljaar, eindigde in paniek en verdriet voor tientallen kinderen, ouders en medewerkers. Drie mannen zijn aangehouden.

"Wij zaten op de eerste rij en merkten dat het misging toen op de achterste rij iets werd gegooid", vertelt ze. "Dat gaat niet helemaal goed, dachten we. Ik heb mijn andere kleinzoon opgepakt en we zijn zo snel mogelijk naar boven gelopen."

De kinderen van groep 8 zaten ten tijde van het incident bijna allemaal achter het toneel, gaat de vrouw verder. "Die kregen er gelukkig weinig van mee totdat ze hoorden dat hun lievelingsmeester neergestoken was. Het is echt een drama. Dit vergeet je nooit meer, dit kan nooit meer een feestje worden."

Ook burgemeester Jan Willem Boersma stelde eerder al in een verklaring dat het diep triest is wat er is gebeurd. "Zo’n avond hoort een feest te zijn."

Zwaargewond

De steekpartij werd door veel aanwezigen gezien. Slachtofferhulp is ter plaatse om leerlingen, leerkrachten en ouders op te vangen. De politie vermoedt dat het geweld voortkwam uit een ruzie tussen drie mannen, waarbij de leerkracht probeerde tussenbeide te komen. Hij raakte daarbij zwaargewond en ligt in het ziekenhuis.