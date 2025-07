Burgemeester Alblasserdam reageert op neersteken leraar: 'Diep triest'

De burgemeester van Alblasserdam, Jan Willem Boersma, heeft gereageerd op het gewelddadige incident tijdens een schoolmusical in zijn gemeente. Woensdagavond werd een 53-jarige leerkracht uit Dordrecht neergestoken tijdens de uitvoering van een eindmusical in een cultureel centrum aan de Haven. Drie mannen zijn aangehouden.

"Zo’n avond hoort een feest te zijn", stelt Boersma in een verklaring. "Het is diep triest dat dit is gebeurd." De musicalvoorstelling, bedoeld als vrolijke afsluiting van het schooljaar, eindigde in paniek en verdriet voor tientallen kinderen, ouders en medewerkers.

Grote impact op school en omgeving

De steekpartij werd door veel aanwezigen gezien. Slachtofferhulp is ter plaatse om leerlingen, leerkrachten en ouders op te vangen.

De politie vermoedt dat het geweld voortkwam uit een ruzie tussen drie mannen, waarbij de leerkracht probeerde tussenbeide te komen. Hij raakte daarbij zwaargewond en ligt in het ziekenhuis.

De burgemeester liet weten mee te leven met alle betrokkenen en sprak zijn steun uit aan de school en de getroffen gezinnen.

Hart van Nederland/ANP