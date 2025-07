Leraar neergestoken bij eindmusical groep 8, raakt ernstig gewond

In Alblasserdam is woensdagavond een leraar neergestoken bij een eindmusical van groep 8. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, zegt de politie.

De eindmusical was in een cultureel centrum aan de Landvast. Kinderen waren mogelijk getuige van het steekincident, dat rond 20.45 uur gebeurde. Drie mannen kregen tijdens de musical ruzie. De leraar zou ertussen zijn gesprongen en liep toen steekwonden op. Hij raakte ernstig gewond.

De dader ging er na het steekincident vandoor. De politie heeft later drie mannen aangehouden.