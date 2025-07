Politie deelt identiteit verdachten neersteken leerkracht, één uit ziekenhuis gevlucht

Na het gewelddadige steekincident bij een basisschoolmusical in Alblasserdam zijn de identiteiten van de drie aangehouden verdachten bekendgemaakt door de politie. De mannen zijn afkomstig uit drie verschillende plaatsen: Hendrik-Ido-Ambacht, Drieborg en Alblasserdam zelf.

Kort na het incident werd een 44-jarige man uit Hendrik-Ido-Ambacht gearresteerd vlak bij het cultureel centrum waar de musical plaatsvond. Later die avond meldden twee anderen zich bij een ziekenhuis in Rotterdam. Eén van hen, een 35-jarige man uit Alblasserdam, bleek gewond. De ander, een 39-jarige man uit Drieborg, vluchtte uit het ziekenhuis maar werd later alsnog opgepakt. In totaal zijn er twee auto’s in beslag genomen.

Buurtbewoners reageren donderdagochtend op de steekpartij, te zien in deze video:

0:54 Buurtbewoners reageren op steekpartij bij schoolmusical Alblasserdam

Leerkracht zwaargewond

De 53-jarige leerkracht uit Dordrecht raakte zwaargewond toen hij tijdens de uitvoering van de musical een ruzie probeerde te sussen tussen de drie mannen. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het incident vond plaats in het bijzijn van kinderen, ouders en medewerkers. Slachtofferhulp is ingeschakeld om ondersteuning te bieden.

De politie onderzoekt nog altijd de precieze aanleiding van het geweld.