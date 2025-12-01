35-jarige Rotterdammer overleden na schietincident

Crime
Vandaag, 20:19
Een 35-jarige man uit Rotterdam die zondag zwaargewond raakte bij een schietincident aan de Vlaggemanstraat in Rotterdam-Noord, is maandagmiddag aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie. Rond 07.30 uur zondagochtend kreeg de politie een melding van het schietincident. Een 31-jarige man uit Rijswijk is bij de woning aangehouden en zit nog vast. Het is voor de politie nog onduidelijk wat er in de woning is gebeurd.
