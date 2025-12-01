Volg Hart van Nederland
Man (21) opgepakt voor fatale mishandeling in Roosendaal

Man (21) opgepakt voor fatale mishandeling in Roosendaal

Crime

Vandaag, 19:49 - Update: 11 minuten geleden

De politie heeft een 21-jarige man uit Roosendaal opgepakt voor betrokkenheid bij de fatale mishandeling van een 47-jarige stadsgenoot. Het slachtoffer had op 6 oktober van dit jaar ruzie gekregen met mogelijk een groep mensen in Park Vrouwenhof in de Brabantse plaats. Hulpverleners vonden hem bewusteloos in het park. Hij had zware verwondingen en overleed in het ziekenhuis.

Na de aanhouding van de verdachte gaat het onderzoek naar de zaak verder. De politie wil "precies weten wat er die middag is gebeurd en wat de aanleiding was", want dat is nog niet duidelijk.

Door ANP

