Roosendaler (47) die bewusteloos en gewond werd gevonden overleden

Crime

Vandaag, 19:12

De man die maandag 6 oktober bewusteloos werd gevonden in Park Vrouwenhof in Roosendaal, is in het ziekenhuis overleden. Het gaat om een 47-jarige inwoner van de stad. De politie onderzoekt de zaak, omdat er aanwijzingen zijn dat de man door geweld om het leven is gekomen.

Het slachtoffer werd rond 14.30 uur gevonden in het park. Hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij verwondingen had die vermoedelijk door geweld zijn veroorzaakt.

Een rechercheteam is bezig met een uitgebreid onderzoek naar wat er precies is gebeurd in het park. De politie roept getuigen op om zich te melden. Wie tussen maandag 6 oktober 06.00 uur en 18.00 uur iets opvallends heeft gezien in of rond park Vrouwenhof, wordt gevraagd contact op te nemen.

De politie is op zoek naar getuigen die op maandag 6 oktober tussen 06.00 en 18.00 uur door Park Vrouwenhof zijn gelopen. Beeld: Politie

Ook mensen met camerabeelden uit de omgeving of andere informatie die kan helpen in het onderzoek, kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via: 0800-7000.

