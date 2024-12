'Zelf geknutseld' explosief gevonden bij middelbare school in Oss

Op het terrein van het Hooghuis Titus Brandsmalyceum in Oss is donderdagavond een explosief gegooid, meldt de politie. De vondst zorgde voor onrust, want meerdere hulpdiensten, waaronder de Veiligheidsregio Noord-Brabant, ambulancepersoneel, de politie en het ministerie van Defensie, kwamen in actie. Het zou volgens de politie niet gaan om een "zwaar explosief", maar om iets dat "zelf geknutseld" lijkt.

Vanwege de vondst werden enkele lokalen van de school aan de Molenstraat ontruimd. Leerlingen en medewerkers moesten korte tijd wegblijven uit het gebouw. Inmiddels is de school volgens een politiewoordvoerster weer vrijgegeven. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het voorwerp meegenomen en zal het elders onschadelijk maken.

Buurtonderzoek

De buurt rondom de school werd direct afgezet. De politie voert een buurtonderzoek uit, maar tot nu toe is er nog geen informatie over wie verantwoordelijk is voor het gooien van het explosief. Ook is onduidelijk wat het motief zou kunnen zijn.

ANP/Hart van Nederland