Yerseke in de ban van de man met het kapmes: 'Beangstigend'

Een wel heel opmerkelijke nacht in het Zeeuwse Yerseke, eind augustus. Want daar heeft een man vermoedelijk voor vernielingen en wel heel bizarre situaties gezorgd. Hij liep namelijk met een mes rond, stal een fiets, sloeg autoruiten kapot en ging in de auto van een buurtbewoner zitten, waar hij lekker met een mes in zat rond te zwaaien.

Aangifte bij de politie heeft tot nu toe geen nut gehad, iets waar de buurtbewoners niks van snappen. Er is namelijk een duidelijke video van de messenzwaaier en ook is er nog een mes in de berm van de Grintweg teruggevonden. Om de zoektocht naar de dader in een stroomversnelling te brengen heeft een van de buurtbewoners, Lydia, nu maar beelden online geplaatst.

Geen keukenmesje

Tegen Hart van Nederland zegt de Zeeuwse dat de hele situatie haar niet in de koude kleren is gaan zitten: "Het is niet echt gezellig, nee. Het is beangstigend." Alles begon in de nacht van 29 op 30 augustus. Die nacht merkt ze zelf niks, ook haar honden blijven stil. Maar als ze de volgende dag allemaal berichten in de buurtapp ziet over vernielingen, een diefstal en andere opmerkelijke zaken, checkt ze toch even haar eigen camera.

Het mes werd later teruggevonden. Beeld: Politie

En wat ziet ze? Een persoon die in háár auto inbreekt en 'lekker' op de bijrijdersstoel met een mes gaat zitten zwaaien. En niet zomaar een keukenmes, maar een heus kapmes. Ze schrikt zich een hoedje. Ook omdat nog geen tien minuten later die bewuste nacht haar dochter op de fiets thuiskomt.

Gevaar voor jeugd?

Lydia doet aangifte bij de politie en stuurt een video en foto mee. Haar buurman heeft ook nog eens een mes in de berm gevonden en thuis opgeslagen. Maar tot haar verbazing hoort ze een paar weken later dat er niks mee gedaan kan worden omdat er te weinig informatie beschikbaar is. "En daar ben ik behoorlijk boos om. Ze hebben me het nummer van slachtofferhulp gegeven maar dat was om van mij af te komen. Ze zijn niet eens langs geweest om het mes op te halen bij de buurman. Daarom heb ik de beelden op sociale media gezet."

Het is Lydia vooral te doen om de veiligheid van de jeugd, die veelal 's-nachts over de ietwat afgelegen weg moet fietsen. "Normaal zoeken we de aandacht niet op, maar voor de jeugd doe ik het wel. De politie moet dit serieus nemen."

Sneller melden = mogelijk heterdaad?

De politie spreekt tegen dat er niks met de aangifte is gedaan. "Voor een goede opvolging is het wel belangrijk dat de informatie zo volledig en zo snel mogelijk bij ons binnenkomt. De recherche bekijkt vervolgens per zaak of er een zogeheten opsporingsindicatie is, oftewel: of er voldoende aanknopingspunten zijn om een verdachte op te sporen. Als die ontbreekt, richten wij onze capaciteit op zaken waar de kans op een aanhouding groter is."

Ze vervolgen: "Daarom vragen wij mensen om hun aangifte volledig te doen en daarbij ook om beelden of andere informatie direct met ons te delen." Er zijn vier meldingen binnen volgens de afdeling woordvoering van de Zeeuwse politie. Ze sporen mensen aan om - als mensen de persoon weer zien - direct melding te doen. Ook zeggen ze dat op alle vier de meldingen agenten af zijn gegaan, maar dat het iedere keer tot geen resultaat heeft geleid. "Hoe sneller wij de melding krijgen, hoe groter de kans dat wij iemand op heterdaad kunnen aantreffen."