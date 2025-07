Agent zelf geraakt met pepperspray bij aanhouding van man met mes en vliegenmepper

Een opvallende aanhouding in Den Haag in de nacht van zaterdag op zondag. Op de Laan van Reagan en Gorbatsjov hield de politie een man aan die niet alleen een mes bij zich had, maar ook een elektrische vliegenmepper. Tijdens de arrestatie werd pepperspray ingezet, waarbij per ongeluk ook een agent werd geraakt.

De agent moest naar het bureau om zijn ogen te laten spoelen. Ook de verdachte, die eveneens pepperspray in zijn gezicht kreeg, wordt behandeld.

De politie onderzoekt of de man mogelijk iets te maken heeft met de steekpartij die eerder plaatsvond op festival 7Fest, vlakbij de plek van de aanhouding. Voorlopig zit hij vast voor verder onderzoek.