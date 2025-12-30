Syriër (29) aangehouden in Vlissingen voor mogelijke plannen terreuraanslag

De politie heeft op 18 december een 29-jarige man uit Syrië aangehouden in Vlissingen. Hij had mogelijk plannen om rond de kerstdagen een terroristische aanslag te plegen in Europa. Dat meldt het Openbaar Ministerie dinsdag.

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zag dat de man op sociale media uitlatingen had gedaan over het plegen van een aanslag. Er werd geen concreet doelwit genoemd. Onder meer door die berichten is hij nog dezelfde dag aangehouden. De man zou daarnaast ook lid zijn van de Islamitische Staat (IS).

Eind november werd er een man uit Zweden nog veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag in Rotterdam:

1:47 'Zweedse student wilde aanslag plegen tijdens Eurovisie Songfestival in Rotterdam'

De Syriër verscheen dinsdag in Rotterdam voor de raadkamer. Daar werd besloten dat de man nog zeker dertig dagen langer blijft vastzitten op verdenking van het voorbereiden van een terreurmisdrijf en deelname aan de terroristische organisatie IS. Hij zit in volledige beperkingen en mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat.