Syrische asielzoeker (33) in Dronten aangehouden om plannen voor terreuraanslag

De politie heeft eind november een 33-jarige man uit Syrië aangehouden die mogelijk plannen had om een terroristische aanslag te plegen. De arrestatie vond plaats op 28 november, maar het Openbaar Ministerie (OM) maakte dit pas woensdag bekend. De man verbleef sinds afgelopen zomer in een asielzoekerscentrum in Dronten.

Uit informatie van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zou blijken dat de man op zoek was naar een vuurwapen om een aanslag mee te plegen. Hij had nog geen concreet doelwit op het oog, meldt het OM. Volgens justitie hing de man jihadistisch gedachtegoed aan.

Eind november werd er een man uit Zweden veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag in Rotterdam:

1:47 'Zweedse student wilde aanslag plegen tijdens Eurovisie Songfestival in Rotterdam'

De verdachte is aangehouden in het asielzoekerscentrum. Dinsdag is zijn voorarrest met 90 dagen verlengd. In die periode mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat.