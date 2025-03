Man (20) opgepakt in Apeldoorn voor plannen terroristische aanslag

De politie heeft vrijdag 7 maart in Apeldoorn een 20-jarige man uit Rotterdam aangehouden. De Syriër wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het beramen van een terroristische aanslag. Dat meldt de politie dinsdag.

De Rotterdamse politie kreeg een tip uit het buitenland over de verdachte, waarna de Dienst Speciale Interventies (DSI) hem opspoorde en zonder problemen arresteerde. Over de exacte aard van de dreiging of mogelijke doelwitten is nog niets bekendgemaakt.

Maandag 10 maart werd de man voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Die besloot zijn voorarrest met veertien dagen te verlengen. Het onderzoek is nog in volle gang, waardoor de politie op dit moment geen verdere details kan geven.