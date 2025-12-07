Volg Hart van Nederland
'Zweedse terrorist plande aanslag op snelweg A27 en Hilversum'

Crime

Vandaag, 11:15

Hilversum is in 2019 op het nippertje ontsnapt aan een geplande aanslag. Dat blijkt uit nieuwe informatie die Het Parool heeft ingezien op basis van een rechterlijke uitspraak uit Luxemburg. De Zweedse terrorist Alexander H. (23), eerder veroordeeld voor het plannen van een aanslag op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, had ook vergevorderde plannen om de A27 en een onderstation in Hilversum aan te vallen.

Volgens Het Parool had H. rond november 2019 al voldoende nitroglycerine geproduceerd om er dynamiet van te maken. De bom moest tot ontploffing komen op de snelweg en bij een onderstation waar verbindingen tussen hoogspanningsmasten samenkomen. H. had meerdere doelwitten in kaart gebracht, samen met zijn Nederlandse handlanger Florian D., met wie hij plannen besprak via chatgesprekken.

Vorige week is H. in Luxemburg veroordeeld tot acht jaar cel, waarvan zes jaar voorwaardelijk, voor het voorbereiden van de geplande aanslagen op het Songfestival. De rechter nam het hem zwaar kwalijk dat hij al explosieven klaar had liggen.

De zaak rond zijn vermeende handlanger D. is in Nederland geseponeerd.

