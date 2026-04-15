Inbrekers slaan vaker toe na jaren van daling

Het aantal woninginbraken zit weer in de lift. In de eerste drie maanden van dit jaar registreerde de politie 5698 inbraken, een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen het er 5195 waren. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

Sinds de coronapandemie in 2021 voor een historisch dieptepunt zorgde, steeg het aantal inbraken de afgelopen jaren alleen in 2022.

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Grote stijging in Meppel

In meer dan de helft van de gemeenten nam het aantal woninginbraken toe in de eerste drie maanden van dit jaar. In de meeste grote gemeenten daalde het juist. Zo werd er in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht minder ingebroken. In Den Haag nam het aantal inbraken wel toe, met ruim 6 procent. Opvallend is de toename in Meppel, waar in de eerste drie maanden 45 keer werd ingebroken, tegenover slechts 3 keer een jaar eerder.