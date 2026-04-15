Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Inbrekers slaan vaker toe na jaren van daling

Crime

Vandaag, 19:17

Link gekopieerd

Het aantal woninginbraken zit weer in de lift. In de eerste drie maanden van dit jaar registreerde de politie 5698 inbraken, een stijging van bijna 10 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen het er 5195 waren. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

Sinds de coronapandemie in 2021 voor een historisch dieptepunt zorgde, steeg het aantal inbraken de afgelopen jaren alleen in 2022.

Grote stijging in Meppel

In meer dan de helft van de gemeenten nam het aantal woninginbraken toe in de eerste drie maanden van dit jaar. In de meeste grote gemeenten daalde het juist. Zo werd er in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht minder ingebroken. In Den Haag nam het aantal inbraken wel toe, met ruim 6 procent. Opvallend is de toename in Meppel, waar in de eerste drie maanden 45 keer werd ingebroken, tegenover slechts 3 keer een jaar eerder.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.