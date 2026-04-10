'Inbreker frituurt garnalen en drinkt fles whisky leeg, vlucht daarna dak op'

Een inbreker heeft donderdagochtend voor een opvallende situatie gezorgd in IJmuiden. Dat schrijft De Telegraaf vrijdag. De politie kreeg rond 04.10 uur een melding van een inbraak bij een woning in de Natuurkundigenbuurt.

De man drong een schuur binnen en dronk daar een fles whisky leeg. Ook haalde hij garnalen uit een vriezer en frituurde die. In en rond de tuin werden later resten van eten, glas en vet aangetroffen.

Dakpan naar beneden gegooid

Toen de politie arriveerde, vluchtte de verdachte via tuinen en klom hij het dak op. Buurtbewoners zagen dat hij zich over meerdere daken verplaatste. Volgens getuigen snoof de man vlak voor zijn vlucht nog iets in zijn neus.

De politie zette meerdere middelen in, waaronder een drone en een speciale eenheid. Tijdens zijn vlucht veroorzaakte de man schade, onder meer door een dakpan naar beneden te gooien op een auto.

De 39-jarige verdachte uit Haarlem werd uiteindelijk rond 07.30 uur aangehouden in een schuur. Hij wordt verdacht van inbraak en vernieling.