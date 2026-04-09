Inbrekers slaan toe bij tennisclub, auto vol fusten en kratten bier gevonden

Tennissers in het Brabantse Zundert kunnen de komende dagen na afloop van hun partij mogelijk even geen biertje drinken. Dat heeft alles te maken met een diefstal in de nacht van woensdag op donderdag. De politie meldt dat drie inbrekers zijn betrapt met fusten en kratten bier, die vermoedelijk zijn gestolen bij een lokale tennisclub aan de Wildertsedijk.

De politie trof het drietal tijdens een surveillanceronde rond half 3 's nachts op de Katerstraat. De auto lag vol met fusten en kratten bier. Dat vonden agenten opvallend, omdat je die op dat tijdstip nergens meer kunt krijgen. Bij verdere controle werd een tas met inbrekersgereedschap gevonden, waarna de politie de verdachten aanhield.

Tennisvereniging

De agenten gingen daarna op zoek naar de herkomst van de kratten en fusten bier. Een sportvereniging lag voor de hand. Toen agenten de tennisvereniging op het sportpark aan de Wildertsedijk controleerden, zagen ze dat de buitendeuren openstonden en dat er vernielingen waren aangericht. De club moet het nieuws nog vernemen, omdat de sleutelhouder op dat moment niet bereikbaar was.

De drie verdachten zitten nog vast en worden donderdag verhoord door de politie.