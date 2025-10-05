'Sorry, ik heb problemen': inbreker biedt excuus aan na woningoverval in Sint-Annaland

Een 82-jarige vrouw uit het Zeeuwse Sint-Annaland is in de nacht van zaterdag op zondag slachtoffer geworden van een opmerkelijke woningoverval. De vrouw lag op bed toen een man met een steen het raam van haar balkondeur insloeg, laat de politie weten.

Rond 01.30 uur lag de vrouw op bed en werd ze wakker toen er met een fel licht in haar kamer werd geschenen. Toen ze kort daarna hard glasgerinkel hoorde, zat ze direct rechtop in bed. De overvaller had met een steen het raam ingeslagen en greep de geschrokken vrouw door het gat in het glas vast.

'Sorry, ik heb problemen'

In 'gebrekkig Engels' eiste hij de sieraden van de oudere vrouw op. Vervolgens rukte hij haar armband en halsketting van haar lichaam. Aan die ketting hing de trouwring van haar overleden echtgenoot, vertelde de vrouw hem in paniek.

Die woorden leken indruk te maken op de overvaller. Volgens de politie gaf hij daarop de ketting terug en zei hij: "Sorry, ik heb problemen." Daarna verdween hij in de nacht, met alleen de armband als buit.

De vrouw bleef hevig geschrokken achter, maar raakte niet gewond. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de man, maar hij is nog spoorloos.