Weer minderjarige (14) aangehouden na dood Paul Wyber (73) in Amsterdam

In een onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam, drukker Paul Wyber, is woensdag een derde minderjarige verdachte aangehouden, meldt de politie donderdag. Het gaat om een jongen van 14 jaar.

De overleden man werd vorige week maandag aangetroffen in zijn woning aan de Lijnbaansstraat in het centrum van Amsterdam. Later die week, op donderdag, werden twee jongens van 15 en 17 jaar uit Amsterdam aangehouden om vermeende betrokkenheid. Alle drie verdachten zitten vast.

Vermoeden misdrijf

Familieleden hadden de politie gealarmeerd nadat zij al een tijd geen contact meer kregen met de man. Hij werd voor het laatst gezien op Koningsdag, 27 april. Nadat hij in zijn woning was gevonden, ontstond al snel het vermoeden dat hij door een misdrijf om het leven was gekomen.