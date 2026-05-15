Minderjarigen opgepakt na dood Paul Wyber (73) in Amsterdam

Crime

Vandaag, 16:40

Twee minderjarige jongens (15 en 17) uit Amsterdam zijn opgepakt na de dood van de 73-jarige Paul Wyber. De man werd afgelopen maandag dood gevonden in zijn woning aan de Lijnbaansstraat. De verdachten werden donderdag op straat aangehouden.

Familie van de man schakelde eerder de politie in, omdat zij lange tijd niets van hem hoorden. Agenten gingen daarna naar de woning en troffen de man overleden aan. Al snel ontstond het vermoeden dat er sprake was van een misdrijf.

Na de vondst startte de politie een groot onderzoek. In de woning werd gezocht naar sporen, buurtbewoners werden ondervraagd en ook camerabeelden uit de omgeving zijn bekeken. Dat leidde uiteindelijk naar twee verdachten van 15 en 17 jaar oud.

Wyber zou mogelijk al langer in de woning hebben gelegen. De man is naar waarschijnlijkheid op 27 april voor het laatst levend gezien. De familie liet eerder weten dat het overlijden veel emoties met zich meebrengt: "Dat de omstandigheden rondom zijn overlijden nog veel vragen oproepen, maakt deze periode voor ons extra moeilijk. We zoeken steun bij elkaar en vragen om rust en privacy. We hopen dat het politieonderzoek snel duidelijkheid geeft over wat er is gebeurd."

Bloedsporen

Buurtbewoners lieten dinsdag aan De Telegraaf weten dat er al dagen bloedsporen lagen bij de woning. Een buurman vermoedt zelfs dat het incident tijdens Koningsdag heeft plaatsgevonden. "Met Koningsdag is het hier altijd enorm druk en zijn er veel wildplassers", vertelt hij aan de krant. "Mogelijk heeft hij iemand aangesproken op wildplassen en bleek dat de verkeerde persoon", schrijft de krant.

De twee jongens zijn vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die bepaalde dat zij langer vast blijven zitten. Ze mogen voorlopig alleen contact hebben met hun advocaat.

Door Redactie Hart van Nederland

