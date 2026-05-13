Veel onduidelijkheid over dood Paul (73) in Amsterdam: familie diep geraakt

Crime

Vandaag, 17:37

Het lichaam dat maandagavond werd gevonden in een woning aan de Lijnbaansstraat in Amsterdam, is van de 73-jarige Paul Wyber. Dat maakt zijn familie woensdag bekend. De politie vermoedt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het plotselinge verlies van Paul heeft de nabestaanden diep geraakt, meldt Namens de Familie in een verklaring.

De familie schrijft dat het overlijden veel emoties met zich meebrengt. "Dat de omstandigheden rondom zijn overlijden nog veel vragen oproepen, maakt deze periode voor ons extra moeilijk. We zoeken steun bij elkaar en vragen om rust en privacy. We hopen dat het politieonderzoek snel duidelijkheid geeft over wat er is gebeurd."

De man zou mogelijk al langer in de woning hebben geleden. Wyber is naar waarschijnlijkheid op 27 april voor het laatst levend gezien. De politie doet uitgebreid onderzoek en is op zoek naar mensen die 27 april iets verdachts hebben gezien of camerabeelden kunnen delen.

Bloedsporen

Buurtbewoners lieten dinsdag aan De Telegraaf weten dat er al dagen bloedsporen lagen bij de woning. Een buurman vermoedt zelfs dat het incident tijdens Koningsdag heeft plaatsgevonden. "Met Koningsdag is het hier altijd enorm druk en zijn er veel wildplassers", vertelt hij aan de krant. "Mogelijk heeft hij iemand aangesproken op wildplassen en bleek dat de verkeerde persoon", schrijft de krant.

Door Redactie Hart van Nederland

