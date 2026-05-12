Overleden man Amsterdam mogelijk al dagen dood in woning

Gisteren, 21:49

De man die maandagavond dood werd gevonden in zijn huis aan de Lijnbaansstraat in Amsterdam, lag mogelijk al meerdere dagen achter zijn voordeur. Dat melden buurtbewoners aan De Telegraaf.

Volgens omwonenden lagen er al dagen bloedsporen bij de woning. Een buurman vermoedt zelfs dat het incident tijdens Koningsdag heeft plaatsgevonden. "Met Koningsdag is het hier altijd enorm druk en zijn er veel wildplassers", vertelt hij aan de krant. "Mogelijk heeft hij iemand aangesproken op wildplassen en bleek dat de verkeerde persoon", schrijft de landelijke krant.

Dochter slaat alarm

De politie forceerde maandagavond rond 18.30 uur de voordeur, nadat de dochter van de man alarm had geslagen omdat ze langere tijd geen contact met hem kreeg. Achter de deur werd het lichaam van de bewoner gevonden. De politie bevestigt dat een overleden man is aangetroffen en houdt rekening met een misdrijf.

De woning in de Amsterdamse binnenstad staat volgens De Telegraaf sinds oktober te koop voor bijna een miljoen euro. Rondom het huis doet de recherche uitgebreid sporenonderzoek.

Door Redactie Hart van Nederland

