Wandeling langs 'gevaarlijke' punten IJsselmonde na fatale schietpartijen

Burgemeester Carola Schouten heeft in het stadsdeel IJsselmonde in Rotterdam-Zuid plekken bezocht die bewoners van de buurten als onveilig beschouwen. Schouten deed dat naar aanleiding van de drie dodelijke schietpartijen eind december en begin januari. Voordat de verdachten werden opgepakt, gold het advies om in die buurt niet alleen de straat op te gaan.

Samen met wethouder en locoburgemeester Robert Simons bekeek de burgemeester fiets- en wandelroutes die wijkbewoners tijdens een eerdere bewonersbijeenkomst als onveilig hadden benoemd. Tientallen bewoners die Schouten vergezelden tijdens de zogenoemde schouw, vertelden haar over die in hun ogen gevaarlijke plekken. De klachten over de gevoelens van onveiligheid varieerden van onoverzichtelijke situaties tot slechte verlichting en vervuiling.

Tweede wandeling

Op maandag 17 maart volgt een tweede schouw in het zuidelijk gedeelte van de wijk. Die gaat door de buurten waar de drie incidenten plaatsvonden waarbij mannen van 63, 58 en 81 jaar werden doodgeschoten. Ook dan lopen er naar verwachting weer enkele tientallen mensen mee met de burgemeester. Na de twee wandelingen maakt het Rotterdamse college van B en W een inventarisatie van de probleemplekken en presenteert het een plan van aanpak aan de gemeenteraad.

Voor de geweldsincidenten zitten drie mensen vast. Dat zijn de vermoedelijke schutter van 24 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats, een man van 20 uit Amsterdam en een jongen van 17 uit Assen op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartijen.