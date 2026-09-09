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Vuurwapens gevonden bij basisschool in Overasselt

Crime

Vandaag, 15:28

De marechaussee heeft tijdens een onderzoek meerdere goed verborgen vuurwapens gevonden in de buurt van een basisschool in Overasselt. Specialisten zijn bezig met verder onderzoek en het veiligstellen van de wapens.

De vuurwapens lagen niet op het terrein van de school zelf, meldt de politie. Om hoeveel en wat voor wapens het precies gaat, is niet bekendgemaakt in verband met het lopende onderzoek.

Zo zag de zoekactie van de politie eerder deze maand uit:

Politieonderzoek Overasselt gaat ook zondag weer verder

Vuurwapens mogelijk gelinkt aan geweldsincident

De vondst hangt mogelijk samen met het grote politieonderzoek naar het geweldsincident dat op 1 september plaatsvond in het Gelderse dorp. Sindsdien zoeken rechercheurs in de regio naar verdachten, sporen en bewijsmateriaal. Eerder werden tijdens dat onderzoek al meerdere wapens gevonden die mogelijk in verband staan met de schietpartij. Of de nu gevonden vuurwapens daadwerkelijk een rol hebben gespeeld bij het geweldsincident, wordt nog onderzocht.

Het Gelderse dorp Overasselt werd op 1 september opgeschrikt door zwaar geweld. Een beveiliger van 51 jaar kwam om het leven en twee agenten raakten gewond. De politie pakte tientallen verdachten op. Mogelijk houdt de zaak verband met een conflict in de drugswereld, maar dat wordt nog onderzocht.

Door Redactie Hart van Nederland

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