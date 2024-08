Vrouw (59) zwaargewond na steekpartij op camping, politie houdt verdachte (24) aan

Bij een steekincident op een camping in Schaijk is woensdagmiddag een 59-jarige vrouw zwaargewond geraakt, meldt de politie. De vrouw is nog wel aanspreekbaar. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een 24-jarige man uit Drunen aangehouden.

Rond 15.20 uur ontvingen agenten een melding van een steekpartij op de camping aan de Palmstraat in Schaijk. Ter plaatse troffen zij het slachtoffer aan, die ondanks haar zware verwondingen nog aanspreekbaar was. Ze is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Aanhouding

De verdachte was per auto gevlucht, maar kon kort daarna in Drunen worden aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau voor verder verhoor.

De recherche onderzoekt momenteel de aanleiding en de omstandigheden van het incident.