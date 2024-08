Meisje gewond door steekpartij in Brabantse Halsteren

Door een steekpartij in Halsteren (Noord-Brabant) is een meisje gewond geraakt, meldt de politie. Zij was wel aanspreekbaar en kon een verklaring afgegeven.

Op basis daarvan kreeg de politie "zicht op een verdachte", die korte tijd later kon worden aangehouden.

Onenigheid

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De steekpartij die plaatsvond aan de Hoofdlaan was het gevolg van onenigheid tussen tieners. De politie heeft de zaak in onderzoek.

ANP