Vrouw (44) uit Bunnik langer vast na valse bommelding politiebureau Utrecht

De vrouw die vrijdag werd aangehouden na een incident op het hoofdbureau van de politie in Utrecht wordt verdacht van bedreiging met een terroristisch misdrijf en het doen van een valse bommelding. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie bevestigd na berichtgeving van het AD. De verdachte is een 44-jarige vrouw uit Bunnik. Haar voorarrest is maandag met twee weken verlengd.

Het politiebureau aan de Kroonstraat in Utrecht werd vrijdagmiddag ontruimd nadat de vrouw daar dingen had geroepen waar volgens de politie "een dreiging van uitging". De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) deed onderzoek in het pand, maar trof daar niets verdachts aan.

De toedracht van het incident wordt nog onderzocht.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP