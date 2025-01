Politiebureau in Utrecht ontruimd, bomexperts doorzoeken pand

In Utrecht is een politiebureau ontruimd wegens een "verdachte situatie", meldt de politie op X. Het gaat om het hoofdbureau aan de Kroonstraat. Volgens RTV Utrecht zou een persoon met een bom het politiebureau zijn ingelopen. "Alle medewerkers van het hoofdbureau van politie aan de Kroonstraat hebben het pand verlaten. We zijn nog bezig de situatie onder controle te krijgen", zegt een woordvoerder van de Utrechtse politie.

Rond het bureau is een ruime afzetting gemaakt zodat hulpdiensten veilig kunnen werken. Specialisten van de politie en de Explosieven Opruimingsdienst zijn bezig met een verkenning in verband met de situatie binnen. Of er daadwerkelijk een persoon met een explosief aanwezig is in het pand, kan een politiewoordvoerder niet bevestigen. Ze geeft wel aan "die signalen" ook te hebben gekregen.

Ontruiming

De melding kwam om 13.55 uur binnen. Een woordvoerder van de politie kan aan RTV Utrecht niets zeggen over wat er precies aan de hand is en hoe lang het gaat duren. Hij laat wel weten dat hij samen met zijn collega's buiten staat.

“We nemen geen risico, het hele pand is uit voorzorg ontruimd”, aldus Wim Hoonhout, woordvoerder politie Midden-Nederland tegen RTV Utrecht. Volgens Hoonhout is een klein gedeelte van de Kroonstraat ook afgesloten. Ook de parkeergarage nabij het bureau is niet bereikbaar.

Mensen die binnen de afzetting wonen, mogen niet terug naar huis. Anderen mogen ook niet naar de parkeergarage die binnen die omheining ligt. Een vrouw die naar haar auto wilde kreeg te horen dat ze zich moet melden bij de tijdelijke opvang in het verderop gelegen TivoliVredenburg, zag een verslaggeefster van het ANP.

Hart van Nederland/ANP