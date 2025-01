Ministeries Economische Zaken en Landbouw weer vrijgegeven, onduidelijk waar indringer is

De ministeries van Economische Zaken en Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur zijn weer vrijgegeven, nadat iemand het gebouw was binnengedrongen. Woordvoerders van de ministeries en de politie kunnen melden dat de indringer niet langer in het gebouw is. Het is onduidelijk of de persoon is opgepakt door de politie, of het gebouw is ontvlucht.

Als je in Nederland de wet overtreedt en wordt betrapt, volgt er een straf. Dit kan variëren van een geldboete tot een (voorwaardelijke) gevangenisstraf. In bovenstaande video leggen we uit hoe het rechtssysteem in Nederland werkt.

De politie kan weinig kwijt over de situatie. "Veel is nog niet bekend", zegt een woordvoerder. Ook weet hij niet of er iemand is gevonden.

Eerder meldde de NOS dat de indringer mogelijk een voortvluchtig persoon is die vanuit het nabijgelegen Paleis van Justitie de ministeries in was gevlucht. De rechtbank en het gerechtshof Den Haag, die in het Paleis van Justitie zijn gevestigd, laten weten nog uit te zoeken wat er precies aan de hand is.

